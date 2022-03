Milano, bus, scuola e negozi: da domani prove di normalità

Scatta da domani, con la fine dello stato di emergenza Covid, il progressivo ritorno alla normalità. Stop alla limitazione dei passeggeri sui mezzi pubblici e agli orari di apertura differenziata per i negozi previsti dal Patto Milano per evitare assembramenti nelle ore di punta. Mentre le scuole, almeno per il momento, preferiscono mantenere lo scaglionamento degli ingressi degli alunni.

TRASPORTI Su bus, tram, metrò e treni la capienza passa dall’attuale 80 al 100% (rimane obbligatorio l’uso della mascherina ffp2). Atm e Trenord si preparano, ma resta comunque da capire come risponderanno i passeggeri. Se, in pratica, aumenteranno dall’oggi al domani. Atm, in dieci giorni, ha registrato una lieve crescita, con il 68% dei viaggiatori rispetto al pre-Covid. Si modifica la segnaletica e cambiano le direttive per gli autisti di tram e bus, incaricati di bloccare la corsa una volta raggiunto il massimo dei posti occupabili. Rimarranno attive - per ora - le navette per gli studenti per e dagli istituti scolastici con maggior affluenza. Anche Trenord si prepara: sui treni fino a oggi viaggiano circa 550mila pendolari al giorno, a fronte del picco di oltre 820mila pre Covid.

SCUOLA Tutti gli istituti possono riprendere gli orari “classici” ed entro le vacanze pasquali lo devono comunicare in prefettura. Però, la maggior parte dei presidi è intenzionata a mantenere gli ingressi su più turni perché cambi di orario possono penalizzare i genitori.

TERZA DOSE E CONTAGI La fine dell’emergenza non frena in Lombardia le terze dosi «con 7 milioni di lombardi coperti con l’iniezione ter», dice l’assessore alla Sanità regionale Letizia Moratti. «Il booster è fondamentale per completare la protezione, consapevoli che il virus continua a circolare». TAMPONI Le farmacie, salvo disposizione nazionale, non offriranno più i test gratis (a carico della Sanità) in caso di guarigione o fine quarantena. Non solo: stop al prezzo calmierato di 15 euro, 8 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ritornano i costi liberi e Federfarma non può dare indicazioni «per la legge antitrust».

MESSE Dal primo aprile in chiesa «abolito il distanziamento sociale e ritorno della capienza piena tra i fedeli», ma la Diocesi invita a evitare assembramenti e mantiene l’obbligo di mascherina Ffp2. Restano ancora vuote le acquasantiere e non cambiano le regole per il momento dello “scambio della pace”. Torna la processione degli ulivi della Domenica delle Palme dopo lo stop di due anni così come i riti della settimana della Passione tranne il bacio al crocefisso.

