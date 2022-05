Pirata del Naviglio investe tre ragazze e fugge: si costituisce dopo 2 giorni

Tragedia sfiorata in via Chiesa Rossa, propaggine della movida, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, dove già pullulano localini e ristoranti, pur ancora lontani dal cuore pulsante della Darsena. Tre studentesse universitarie, domenica notte, stavano attraversando la strada ed erano quasi sul marciapiede dopo aver festeggiato un compleanno in un locale, quando un’auto pirata, in via della Chiesa Rossa, guidata da un uomo le ha travolte e poi ha proseguito senza fermarsi per i soccorsi. Le tre studentesse, che frequentano tutte l’Università Cattolica e hanno tutte 19 anni, sono state ferite. Una ha riportato una frattura dell’osso sacro, un’altra una ferita alla mascella e la terza a un braccio. L’investimento e la fuga sono avvenuti sotto gli occhi di decine di ragazzi che stavano uscendo dai locali dopo aver trascorso il sabato sera. L’investimento è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e il video choc, dove si vede una piccola utilitaria nera falciare le tre giovani, è visibile su Leggo.it. Altre telecamere del Comune di Milano, che controllano i flussi di traffico e sorvegliano le zone particolarmente calde della città hanno immortalato invece la targa della macchina in fuga. A distanza di 48 ore il pirata si è costituito con il suo avvocato al comando della polizia locale che lo stava ricercando.

L’investitore non si è fermato ad aiutare le ragazze e così ora è indagato per omissione di soccorso. La procura della repubblica ha disposto per l’uomo, oltre al sequestro della macchina, anche gli esami tossicologici e del narcotest e un verifica sulla patente. «È stato tremendo andare a riprendere mia figlia e trovarla distesa sull’asfalto coperta dal lenzuolo termico dell’ambulanza», ha commentato Francesco B., il padre di una delle ragazze trasportate dal 118 in ospedale. L’uomo infatti stava proprio recandosi davanti al locale per riportare a casa le tre amiche.

