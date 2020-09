Navigli, aperitivo sicuro e blues sulla chiatta della street art

A Milano aperitivo sul Naviglio in sicurezza con un tocco di street art e tanta musica.

E' il progetto Together Again, safely apart, ideato da Stella Artois con Studio Number One. A settembre la chiatta Stella Artois, in Ripa di Porta Ticinese 61, accoglie gli ospiti con un’opera di street art realizzata sul pavimento, il volto una donna, firmata Studio Number One, fondato dall’artista Shepard Fairey, noto per avere creato “Hope”, il poster che ritraeva Barack Obama. Aree definite per il distanziamento sociale (capienza massima di 40 persone) e tanta musica, con ospiti fra jazz, blues e dj set. Oggi Wudu Men (blues acustico); domani Ottavio Vintage dj set Vinyl Propaganda; l'11/9 Bassi Maestro (dj set black music, soul, funky 70, boogie, classici hip hop); il12/9 Wudu Men (blues acustico).

