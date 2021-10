Via Durini, allo store Nava a sorpresa arriva Materazzi

Una collezione speciale dedicata all'Inter.

E' quella presentataoggi da Nava Design Milano nel flagship store in via Durini 2. La special collection in omaggio del club nerazzurro è composta da 3 zaini, da una Body Pack e da un portachiavi Key Ring,

E allo store sono arrivati anche i tifosi interisti per avere un autografo dall'ex Marco Materazzi e celebrare la passione per i colori nerazzurri.

Nava Design nasce a Milano nel 1970 con la collaborazione di importanti designer internazionali da Bob Noorda a Enzo Mari, a Ettore Sottsass.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 21:56

