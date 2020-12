Ultimo weekend prenatalizio, folla in centro. Il metrò chiuso 200 volte, ma niente assembramenti pericolosi

Code in centro, nelle vie commerciali per lo shopping, in Stazione Centrale per le ultime partenze verso il Sud, ma non assembramenti. Anche ieri però i mezzi pubblici sono stati presi d’assalto nell’ultima domenica pre-natalizia, a 72 ore dalla nuova zona rossa e ci sono stati momenti di saturazione. I tornelli del metrò che sono stati bloccati circa 200 volte (300 sabato) per il tempo di liberare la banchina, perché era quasi raggiunta la capienza massima anti-Covid del 50% di passeggeri. Complice la pioggia e le ripetute raccomandazioni ai milanesi, le strade erano piene, ma senza le resse viste sabato. Forse anche perché l’esodo per raggiungere i parenti in meridione e verso le seconde case ha un po’ svuotato la città e da oggi non si può più lasciare la Lombardia: in Stazione Centrale i viaggiatori sono saliti in modo ordinato a bordo degli ultimi treni disponibili, tutti esauriti quelli verso Napoli, Bari, Lecce. Traffico sostenuto nelle tangenziali verso le autostrade, poi defluito nel pomeriggio. Chi è rimasto a Milano ne ha approfittato per una corsa, non frenetica, agli acquisti di Natale. In Galleria, con le transenne in piazza Duomo e piazza Scala a contingentare i passanti, non si sono viste scene di assedio: non si è mai arrivati alla soglia dell’assembramento e i vigili hanno verificato a tappeto il rispetto delle norme anti-contagio nei negozi e nei bar (chiusi dalle 18). I carabinieri in corso Vittorio Emanuele, i poliziotti in San Babila, i baschi verdi dei finanzieri da via Mercanti a Cordusio e le “divise” alternate nelle altre vie ad alto rischio caos - da Buenos Aires a Vercelli, da Garibaldi a corso Como – hanno pattugliato per separare i capannelli. Atm, tuttavia, oltre a “blindare” i tornelli della metropolitana 200 volte, ha chiuso i passaggi da una linea all’altra nelle stazioni di interscambio di Duomo, Cadorna, Centrale, Loreto. Così i passeggeri dovevano risalire in superficie per essere riconteggiati. E da oggi conto alla rovescia per la zona rossa a partire dalla Vigilia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA