Senza tempo. non è esagerato definire così Ted Neeley, il protagonista di “Jesus Christ Superstar”. Un’opera che è più di un musical: è un fenomeno di culto che, dalla consacrazione in film nel 1973, ha radunato un pubblico di varie generazioni. Quell’opera, nella versione approvata dagli autori, diretta da Massimo Romeo Piparo, torna da giovedì agli Arcimboldi. Il cast è rinnovato ma il protagonista è il migliore di sempre per il ruolo del Messia in versione rock immaginato dai compositori Andrew Lloyd Webber & Tim Rice: il texano Ted Neeley, il Gesù cinematografico, proprio lui.

Dove trova l’energia, a 75 anni, di girare il mondo ed essere protagonista di questa opera rock?

«È un ruolo magnifico, che mi restituisce un’energia incredibile. Quando scendo dal palco, ci risalirei subito».

Dopo tante repliche, può dirci qual è il momento più difficile in scena?

«Fisicamente, la Crocifissione. Emotivamente, il momento nel giardino di Getsemani. In un certo modo litigo con Dio, e accetto il mio destino».

Le capita di pensare al compianto Carl Anderson, lo storico Giuda nero del film, anche lui chiamato da Piparo nello show, anni fa?

«Spesso penso a Carl. Eravamo amici prima di essere scelti per il film. Lui era un cantante jazz, io suonavo in una rock band. Il regista Norman Jewison ci scelse perché notò il nostro affiatamento».

E lei voleva la parte di Giuda.

«Vero! Come fa a saperlo? Mi piacevano le canzoni».

Ci sono stati tanti Gesù al cinema: lei è l’unico divenuto personaggio di culto. Perché?

«Per la musica. Tutto grazie a quella meravigliosa musica. E per l’energia che ci mettemmo tutti».

Oltre alla musica, qual è il segreto di Jesus Christ Superstar?

«Il messaggio, la figura di Gesù. Ovunque sia andato nel mondo, comunque la pensassero le persone, le abbiamo toccate».

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..