Milano, al Museo Diocesano la Passione di cristo in 40 opere

Raccontare la Passione di Cristo raccontando l’arte italiana del Novecento. Ha aperto al Museo Diocesano Carlo Maria Martini La Passione. Arte italiana del ‘900 dai Musei Vaticani. Da Manzù a Gattuso, da Casorati a Carrà, che raduna 40 opere di artisti italiani, cristiani e laici, dedicate al tema del sacro. Le opere arrivano dai Musei Vaticani, grazie alla collaborazione, giunta alla terza volta, con il Diocesano.

Quadri e sculture provengono dalla Collezione d’arte moderna e contemporanea della Galleria pontificia. Curata da Micol Forti, responsabile della Collezione di arte moderna vaticana, e da Nadia Righi, direttrice del Diocesano, l’esposizione si concentr soprattutto su opere del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale.

Da Felice Casorati a Carlo Carrà, da Marino Marini a Renato Guttuso, da Mirko Basaldella fino a nomi meno celebrati come quello di Giuseppe Montanari (presente con un intenso Bacio di Giuda), le 40 opere esposte interpretano, ognuno a modo suo, la Passione di Cristo come segno di sofferenza che ha toccato l’intera umanità e, nello stesso tempo, considerano la sua Resurrezione come speranza e rinascita a una vita nuova. «Quando abbiamo deciso di portare a Milano questa mostra - commenta Nadia Righi, direttrice del Diocesano - di certo non immaginavamo che potesse essere così attuale. La Passione di Cristo come segno delle sofferenze dell’umanità nel periodo in cui furono realizzate sono come quelle di questo periodo».

Concorda Micol Forti: «Alcune opere sembrano scene appena uscite da un servizio del telegiornale di questi giorni». Nel percorso si va dalla sezione dedicata alla Passione d Cristo e della Crocifissione a quella del tema della Pietà, fino al bozzetto in bronzo di Pericle Fazzini della monumentale Resurrezione dell’Aula Paolo VI delle udienze pontificie. «Un segno finale di speranza» ha chiosato Barbara Jatta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA