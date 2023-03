Milano, i poetici Mummenschanz fanno 50: lo spettacolo al Nazionale

di Ferruccio Gattuso

Un gioco di parole che racchiude un gioco di immagini. Una matrioska incessante di visioni e pensieri. Questo è Mummenschanz, parola che evoca, tra ciò che l’occhio legge e ciò che l’orecchio ode, la “fortuna di mimetizzarsi”. Ma è anche un concetto spettacolare che ipnotizza il mondo da mezzo secolo, con la sua ricetta di mimo, trasformazioni, clownerie, coreografie danzate con uso di oggetti quotidiani. Il tutto in silenzio perché «la musica sono le reazioni del pubblico, le risate e lo stupore».

E proprio con lo show Mummenschanz 50 Years finalmente fa ritorno in Italia - dal 10 al 12 marzo al Nazionale – la compagnia svizzera fondata nel 1972 da Bernie Schürch e Andres Bossard con l’italiana Floriana Frassetto. L’unica rimasta al fronte a portare lo spettacolo di culto (con l’ausilio di sette giovani perfomer) è proprio lei: «Quando cominciammo – spiega la corografa – non ci aspettavamo questo successo. Contavamo di lavorare qualche mese e poi cambiare mestiere, perché era troppo dura». Risultato? Nel giro di pochi anni i Mummenschanz arrivavano in America e apparivano addirittura nel programma tv di culto Muppets Show: «Fu un colpo di fortuna: l’ospite doveva essere Gina Lollobrigida che, per qualche motivo, si negò all’ultimo. Il mitico padre dei Muppets, Brian Henson, ci chiamò su due piedi a girare a Londra, dove allora si giravano gli episodi. Fu intesa immediata: anche lui lavorava con la gommapiuma, come noi. Ci disse: voi siete i miei cugini. Quanto agli States, il pubblico americano era perfetto: aveva uno sguardo innocente e aperto, quello che serve per godersi i Mummenschanz». Lo spettacolo è una scelta tra i migliori numeri della compagnia, nella quale spicca anche un milanese, David Labanca: «Il rapporto con Milano è sempre stato magico – spiega Frassetto – Ricordo quando avevamo Dario Fo in prima fila a guardarci». Tra i numeri attesi i volti creati dai rotoli di carta igienica, le maschere d’argilla, i sacchi di plastica pronti a trasformarsi in profili umani con la sola brezza di un vento magico, i guanti giganteschi, i tubi flessibili umanoidi. In un tripudio di fantasia muta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA