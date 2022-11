Multe non pagate, in 4 anni un buco da 379 milioni di euro

di Michela Corna

Sono carta straccia. Le multe verbalizzate per infrazioni al codice della strada, ma non pagate dai milanesi negli ultimi quattro anni, tra il 2019 e i primi sei mesi del 2022, corrispondono a una cifra da capogiro: 379,3 milioni di euro. Un tesoretto che in teoria dovrebbe essere nella del Comune ma che invece non c’è, perché i cittadini non hanno versato il dovuto delle contravvenzioni. Divieti di sosta (per lo più). Il 50% dei verbali non sono saldati nell’arco dei classici 60 giorni. Poi, seguono diversi percorsi: c’è chi fa ricorso e chi tenta di fare il furbo pensando che la sanzione non sarà recapitata a casa e, quindi, vada in prescrizione. Ciascun verbale ha dunque una storia a sé e, di conseguenza, una parte di questi 379 milioni potrebbero essere incassati da Palazzo Marino. Fatto sta, che una multa è andata, per il momento, nel dimenticatoio. Sono i dati forniti dal Comune, in risposta a un’interrogazione della consigliera comunale della Lega, Silvia Sardone.

VERBALI STRACCIATI. Nello specifico, la quota non riscossa nel 2019, quindi in era pre-pandemia, ammonta a 148.550.707,94 euro. Nel 2020 a 75.243.913,52. Dunque, una cifra di gran lunga inferiore, anche se c’è da mettere in conto l’effetto lockdown e delle strade deserte per le limitazioni anti-virus che sono proseguite (in parte) anche nel 2021, quando i milioni sono diventati 91.945.343,45. Per il primo semestre del 2022, il dato è di 63.622.997,05. «Che, stimiamo, potrebbe raddoppiare per la fine dell’anno superando i 127 milioni», precisano da Palazzo Marino.

FOTOGRAFIA. «La situazione è fluida e soprattutto è in linea con gli altri anni: non c’è un incremento», spiegano dagli uffici di Palazzo Marino. Non la pensa così la consigliera Sardone che punta il dito «sulle sanzioni date a raffica»: «Sia chiaro: le regole vanno rispettate e le multe pagate, però il Comune cominci a farsi due domande su questi numeri così magari capisce che è dannoso vessare indiscriminatamente gli automobilisti».

MULTE IN NUMERI. Quante sono le multe non riscosse? 1.511.758 nel 2019, 709.014 nel 2020, 887.655 nel 2021, quindi, in crescita rispetto all’anno precedente, e 691.167 nei primi sei mesi del 2022. Un numero che, entro fine anno, potrebbe tornare in linea (o quasi) con i dati precedenti l’emergenza sanitaria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 06:00

