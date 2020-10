Milano, le mucche arrivano alle porte della città: ecco cosa sta succedendo

di Paola Pastorini

Sono partiti all’alba, dopo una colazione rinforzata da un bicchiere di vino nel latte. Come da tradizione contadina, perché la giornata è lunga se si lavora in campagna. E loro ancora di più: da mercoledì fino a domani viaggeranno con mucche, pecore un paio di asini, carretti e cani al seguito.



È la transumanza, un rito antico, che porta il bestiame dai pascoli alti delle prealpi Orobiche fino alle stalle della pianura di Milano. L’ultimo esempio in Italia, se si parla di mucche, visto che la transumanza ormai riguarda solo le pecore. Una volta giunti alla loro destinazione, le cascine che ancora resistono a pochi chilometri dalla metropoli, dove sosteranno fino al primavera, quando, dopo il disgelo, l’erba tornerà a crescere.

Pare il ritratto di un piccolo mondo antico, invece in Lombardia, che rimane la prima regione agricola italiana, centinaia di capi di bestiame scandiscono ancora il tempo delle stagioni. Ormai gran parte degli allevatori sceglie il camion per portare le bestie da dove finiscono i sentieri di montagna fino in pianura. Troppi inciampi, troppe strade, autostrade, divieti di passaggio, rendono difficile la transumanza. Ma qualcuno resiste e vuole dare l’esempio.



Come il gruppo di “bergamini”, si chiamano così, che in cinque tappe, attraversa la pianura da Bergamo fino a Gorgorzola con una cinquantina di mucche al seguito. Venti chilometri da Milano, ma pare davvero un altro mondo. Non per loro, perché quella del bergamino è una professione difficile ma che ancora regge la concorrenza di altre. Specie per chi ama gli animali al punto di dormire all’addiaccio con loro e non sopporta di entrare in ufficio alle 8.30 ogni mattina per uscire otto ore.



«La transumanza non è un momento di folclore, una trovata nostalgica», spiega Michele Corti, docente di Agraria alla Statale, ma innamorato del mondo della pastorizia al punto da essere diventato l’anima del Festival del pastoralismo che ha curato tutti i dettagli burocratici della transumanza. «I bergamini sono imprenditori, nel passato hanno dato vita alle principali aziende casearie della Lombardia. I nomi di Invernizzi, Locatelli arrivano tutti da quelle valli. E oggi vogliamo sostenere ancora chi continua a questo lavoro, che si traduce in una delle eccellenze del made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo».

