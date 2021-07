Movida violenta in Darsena, lanciate bottiglie di vetro sui passanti

Non si fermano gli episodi di violenza per le strade di Milano. Nella zona dei navigli la notte scorsa è stata una notte di follia, probabilmente a causa dell'eccesso di alcol di alcuni ragazzi che si trovavano nella zona fuori dai locali. Alcune persone hanno iniziato a lanciare delle bottiglie di vetro sui passanti in Darsena.

In poco tempo è iniziata una corsa da parte dei presenti per allontanarsi dal luogo, visto il pericolo di finire coinvolti in risse e di essere raggiunti da bottiglie e vetri. Nell'agitazione un ragazzo sarebbe stato colpito di striscio, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Si tratta nella zona dell'ennesimo episodio di movida fuori controllo nell'area, che ha visto negli ultimi mesi vere e proprie scene di guerriglia urbana notturna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 12:40

