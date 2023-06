Milano, da piazza Leonardo ai Navigli: stop vetro by night nelle zone calde della movida

di Simona Romanò

Stop al vetro nei luoghi caldi della movida. Sono undici i quartieri sotto-osservazione, dall’Arco della Pace alla Darsena, dall’Isola a Sarpi, da Brera alla Bicocca a corso Como fino a piazza Leonardo da Vinci, che è la new entry di quest’anno, entrata nella mappa delle criticità notturne. È scattata l’ordinanza del Comune, in vigore fino al 9 luglio (poi sarà prorogata, come ogni anno, fino all’autunno) per contrastare la malamovida che, soprattutto in estate, non dà tregua: così «da prevenire reati», soprattutto risse a suon di bottigliate, oltre a «garantire la tranquillità dei residenti, il rispetto dei luoghi e contenere problemi di pulizia», recita il documento.

DIVIETI

L’ordinanza vieta – dalle dieci di sera alla cinque del mattino - l’uso del vetro e delle lattine, anche per l’asporto; il vetro è consentito solo all’interno dei locali o nei dehors con servizio al tavolo. Quindi, possono essere utilizzati soltanto contenitori di carta o plastica, previa spillatura o mescita delle bevande.

MULTE

I locali che non rispettano l’ordinanza sono multati con una sanzione tra 500 e 5mila euro. E se la violazione è reiterata può essere disposta la sospensione dell’attività per quindici giorni. A sorvegliare con controlli continui sono soprattutto o i vigili.

PRO-RESIDENTI

È il terzo anno consecutivo che Palazzo Marino applica questa ordinanza. Quest’anno ha ancor più necessità di arginare il divertimento sfrenato visto le recenti sentenze (a Torino per il quartiere di San Salvario e a Brescia per la zona del Carmine), che hanno dato ragione ai residenti che hanno denunciato le amministrazioni, chiedendo un risarcimento danni per la movida troppo rumorosa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA