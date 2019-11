Motociclista di 49 anni travolto e ucciso da un pirata: è stato trascinato per 30 metri da un furgone

Un motociclista che risiedeva nel Pavese, Stefano Rossi, 49 anni, è morto la notte scorsa lungo la provinciale Binasca all'altezza di Carpiano, nel Milanese a bordo della sua moto Yamaha dopo essersi scontrato con una Mercedes guidata da un settantacinque di San Colombano Al Lambro ( Milano). L'incidente è accaduto mentre la Mercedes stava effettuando un'inversione di marcia. Sbalzato a terra, il motociclista è stato anche investito da un furgone che agganciatolo lo ha trascinato per circa 30 metri senza fermarsi. Le ricerche del conducente del furgone sono in corso, mentre l'auto e la motocicletta sono state sequestrate. Indagini dei carabinieri.



Nel secondo incidente, a Lacchiarella, a distanza di una dozzina di chilometri e qualche ora dopo, l'impatto è avvenuto fra un furgone e un'auto. Un 15enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda e il padre - in una situazione meno preoccupante - al San Matteo di Pavia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sabato 9 Novembre 2019, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA