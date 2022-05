Milano, motociclista 43enne finisce incastrato sotto un tram dopo essere urtato da un’auto: gravissimo

È stato urtato da un’auto, è caduto dalla sua moto ed è scivolato sull’asfalto per diversi metri, finendo incastrato sotto un tram in sosta. È accaduto a un 43enne, oggi, mercoledì 18 maggio, poco prima delle 14 in corso XXII Marzo. Il centauro è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda con trauma cranico e traumi ad addome, bacino e schiena. Una tragica fatalità. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e i vigili urbani che hanno fornito la prima ricostruzione dell’incidente: la moto sarebbe stata “toccata” da un’automobile e il 43enne avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato abbastanza violento, tanto da farlo scivolato sull’asfalto per doversi metri. Purtroppo non lontano c’era un tram, sotto al quale è finito. Restando incastrato e provocandosi altre ferite.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 21:22

