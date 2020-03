Milano, morto Cagnetti: storico capo del cerimoniere del Comune. Sala: «Ha dato tanto alla città»

È scomparso in seguito a una malattia lo storico capo del Cerimoniale del Comune di Milano, Serafino Cagnetti. Aveva 60 anni, 38 dei quali passati nell'Amministrazione comunale. Lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook il sindaco, Giuseppe Sala. "Serafino Cagnetti è stato e resterà una vera istituzione per Palazzo Marino. Ha vissuto il suo ruolo di Capocerimoniale con professionalità, serietà e grande dedizione - ha scritto Sala -. In questi anni di lavoro è stato al fianco di tanti sindaci, con una competenza davvero unica. Con la discrezione che ha sempre contraddistinto il lavoro e la sua vita, ha affrontato anche questo periodo di malattia".

"La sua scomparsa è per tutti noi un grandissimo dispiacere e oggi Milano piange un uomo che gli ha dato tanto", ha concluso. Per lui tanti anni di lavoro al Comune di Milano a fianco dei sindaci Giuseppe Sala, Giuliano Pisapia, Letizia Moratti per citarne solo alcuni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA