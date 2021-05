Milano, morto accoltellato a 38 anni al torneo di calcio: una lite tra tifoserie avversarie

Un 38enne di nazionalità peruviana è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa al termine di una partita di calcio a cinque tra suoi connazionali. La vicenda è avvenuta a Milano, in via del Ricordo, dove l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e dalla polizia, giunta sul posto. Il 38enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, in condizioni disperate, tramite un'automedica del Fatebenefratelli ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Resta da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Si chiamava Adrian Yparraguirre Silva e tifava per l'Universitario de Deportes il 39enne peruviano ucciso ieri a coltellate al campo sportivo di via del Ricordo a Milano, dove si stava disputando una delle due semifinali della 'Sùper League' di calcio a cinque. Che Adrian fosse tifoso di una delle due squadre di Lima non è secondario perché è proprio durante una discussione con i tifosi dell'altra squadra della capitale peruviana, l'Alianza Lima, che è stato accoltellato e si è accasciato.

Quando sul posto è arrivata una volante le persone presenti hanno quasi circondato l'auto perché portassero Adrian in ospedale. Cosa che ha fatto pochi minuti dopo l'ambulanza che lo ha trasportato al Niguarda dove è deceduto. Gli agenti della squadra mobile, guidata da Marco Calì, hanno ascoltato la compagna di Adrian che era con lui a vedere il torneo e stanno sentendo le altre persone presenti per identificare gli aggressori. Per lo stesso motivo stanno visionando anche i filmati delle videocamere presenti vicino al campo che si trova alla periferia Nord Ovest della città

