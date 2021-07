Milano, trovate morte le due donne travolte da mietitrebbia. L'ultima chiamata: ci hanno investite

Ancora una tragedia in Lombardia. Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme al 112, ieri mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco di Milano.

San Giuliano Milanese, la dinamica della tragedia

È una vicenda dai contorni confusi, e per ora senza certezze o conferme, quella che vede al centro la morte di due donne nordafricane. La telefonata di una delle due era stata fatta verso le 11.30 di ieri. Poi il buio. La zona dovrebbe essere quella di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Subito sono iniziate le ricerche dei carabinieri, al momento senza risultato. Le indagini hanno permesso di identificare le straniere: sono una 28enne e una 32enne di origini marocchine, di cui non era ancora stata denunciata la scomparsa. E sono stati avvisati i familiari. Appena ricevuto l'allarme, la Compagnia dell'Arma di San Donato Milanese ha avviato le ricerche anche con degli elicotteri del 118 e del secondo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (Bergamo) nell'area dove era stato localizzato il cellulare della donna ovvero, in via Toscana a San Giuliano Milanese in aperta campagna.

Sui cadaveri delle due donne che erano scomparse ieri dopo una telefonata di Sos al 112 e ritrovate stasera, in un campo di mais a San Giuliano Milanese, sono stati riscontrati segni compatibili con l'investimento di un mezzo pesante. A spiegarlo gli inquirenti. Una delle donne aveva detto che erano state investite da una mietitrebbia. «Mentre si indaga per cercare di arrivare a chiarire i contorni della vicenda e per identificare il responsabile, lavoreremo anche - spiega il Procuratore della Repubblica di Lodi - per cercare di capire anche come mai queste due donne si trovassero lì».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA