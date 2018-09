Incidente in autostrada, mamma scende dall'auto: travolta e uccisa davanti alle figlie

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il dramma. Èper controllare le due figlie dopo essere stata coinvolta in unma in quel momento è statada altre vetture che sopraggiungevano. Ècosì unadopo un chilometro dal casello di ingresso a Milano.L'incidente è avvenuto attorno alle 21 di ieri; tre persone - una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni - sono rimaste ferite nel tamponamento. Le figlie della vittima, di 5 e 8 anni, non sono state coinvolti. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco.Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe urtato il guardrail della corsia d'emergenza. Un'altra vettura, con a bordo una donna, si sarebbe accostata per prestarle aiuto. La mamma delle bimbe sarebbe scesa per controllare le figlie stessero bene, ma all'improvviso ecco arrivare una terza vettura con due uomini a bordo, rimasti feriti, che avrebbe travolto entrambe. Fatale lo schianto per la 38enne, morta sul colpo. Ferita gravemente l'altra donna che, una volta trasportata d'urgenza in ospedale, ha subito l'amputazione di una gamba.