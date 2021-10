Investe motociclista e fugge, in Brianza pirata incastrato da telecamera: arrestato

Travolge un motociclista e lo lascia sull’asfalto, esanime. Rallenta, e poi scappa. La fuga del pirata della strada è durata soltanto poche ore: a incastrarlo, il video di una telecamera di sicurezza della zona che ha ripreso la sequenza e un pezzo della targa. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, poco minuti prima delle 6, a Villasanta, Comune brianzolo alle porte di Monza: un auto invade il senso di marcia opposto e prende frontalmente il motociclista, che riesce solo ad accennare una frenata, ma non può certo evitare il violentissimo impatto; viene scaraventato contro la cancellata di un’area di servizio, ad alcuni metri di distanza. E lì rimane, privo di sensi. L’automobile, invece, indugia qualche istante, sembra che voglia fermarsi. Ma poi prosegue lungo il rettilineo, senza prestare aiuto. A chiamare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio. La vittima, residente a Cesano Maderno, 47 anni, è stata trasportato al San Gerardo di Monza in condizioni serie. Ora sta lottando per sopravvivere. Subito dopo l’incidente è scattata la caccia al pirata da parte dei militari della compagnia di Monza, guidati dal maggiore Emanuele D’Onofri: a quanto dicono i militari, per identificarlo «sono state determinanti le immagini filmate da una telecamera» che mostrano attimo dopo attimo il tremendo impatto. A guidare l’auto investitrice è un 26enne di Villasanta: quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta, poche ore dopo la fuga, l’hanno trovato ancora sotto l’effetto di alcol. Non ha opposto resistenza e si è fatto prelevare dai militari, che l’hanno arrestato con l’accusa di lesioni stradali e omissione di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 06:40

