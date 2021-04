Monza, ucciso per strada da due giovanissimi, preso il mandante: è un amico della vittima

Ucciso per strada da due minorenni a Monza: ultime novità nelle indagini. Ci sono voluti alcuni mesi per capire da dove arrivasse la furia omicida di due ragazzini incensurati, 14 e 15 anni, che nel novembre scorso hanno ammazzato a coltellate Cristian Sebastiano, 42 anni, a Monza, per futili motivi. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo sono andate avanti per chiarire il movente del delitto, che sin dall'inizio non aveva convinto gli inquirenti. «L'abbiamo ucciso perché colpevole di averci trascinato nella tossicodipendenza», avrebbe detto all'epoca uno dei due adolescenti. In realtà, i sospetti della Procura di Monza hanno trovato conferma: oggi è stato arrestato un 43enne del quartiere San Rocco di Monza, lo stesso dei due giovani, con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio. Dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario e concorso in rapina. La richiesta di custodia cautelare in carcere arriva dopo i racconti di diverse famiglie del quartiere, convocate nei mesi scorsi in Caserma e in Procura.

Quanto raccolto sarebbe apparso sin da subito univoco, portando gli investigatori a individuare il mandante, vicino e "amico" della vittima. Il 43enne, portato in carcere, è considerato «agevolatore, istigatore e rafforzatore del proposito omicida dei due ragazzi», che avrebbero agito in cambio di pochi soldi. Il movente sono debiti per poche centinaia di euro contratti tra vittima e mandante, ma il contesto, di grave disagio economico e sociale, è lo stesso, quello del quartiere alla periferia di Monza teatro di spaccio ed episodi di degrado.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA