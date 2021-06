Milano&Monza Run Free: sabato il gran finale al parco Sempione

Manca pochissimo al gran finale del circuito Milano&Monza Run Free, un evento che ha fatto vivere ai podisti l’intera primavera alla scoperta dei parchi di Milano e di Monza. Sei tappe, di cui la prima al Parco di Monza, a caccia di emozioni dimenticate, quelle di una gara vera, da svolgere in piena sicurezza sanitaria. Sabato 19 giugno alle 19.30 sarà il turno del Parco Sempione, un evento serale che sa già di spettacolo grazie alle luci del crepuscolo che accompagneranno gli atleti al traguardo e nel quale tutti, competitivi e i run free potranno partecipare.

IL PARCO – Sorto sull’ex piazza d’armi alle spalle del Castello Sforzesco, il Parco Sempione venne progettato in stile inglese dall’architetto Emilio Alemagna alla fine dell’Ottocento ed occupa un’area di 386.000 m². Per i milanesi è il Parco più amato anche grazie ad eventi di vario genere. Oltre a quelli sportivi, il Parco Sempione ha ospitato le Esposizioni Riunite del 1894, l’Esposizione Internazionale del 1906, che ha lasciato il bellissimo edificio liberty dell’Acquario Civico e, da quando nel 1933 è stato costruito il Palazzo dell’Arte, meglio conosciuto come la Triennale, è stato anche lo scenario delle Esposizioni Triennali d’arte contemporanea.

LA GARA - Gli atleti correranno la distanza di 10 km su due giri, uno da circa 4.5 km ed il secondo da circa 5.5 km. Dopo la gara si svolgeranno prima le premiazioni degli assoluti, poi quelle della classifica Pack 5 Races ed infine le premiazioni di categoria. La tappa del Parco Sempione incoronerà anche i vincitori della classifica speciale Pack 5 Races, iscritti a tutte le manifestazioni. Già dalla prima tappa le prime tre posizioni si sono cristallizzate sia nella classifica femminile che in quella maschile. Leader maschile è Paolo Tagliaferri che può amministrare un vantaggio di oltre 8’ su Emiliano Ceraulo che dovrà battersi con l’agguerrito Marco Contedini, a soli 10”, a sua volta tallonato da Gianluca Battista a 3’. Ancora più netta la demarcazione tra le donne dove Maria Righetti ha un vantaggio di 26’ su Chiara Bardon che dovrà guardarsi le spalle da Barbara Cassola sulla quale ha un margine di 7’. Sarà elettrizzante seguire la performance di Maria Righetti che potrebbe ottenere la miglior somma dei tempi assoluta, avendo solo 5’ di ritardo su Paolo Tagliaferri, divario accumulato in occasione della tappa al Parco Forlanini dopo una giornata di forma non ottimale.

RUN FREE – Il Parco Sempione accoglie gli iscritti alla Run Free con la modalità già vista al Parco delle Cave. Chi non partecipa alla Gara Competitiva potrà scegliere la propria tipologia di corsa. Il Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 si potrà correre liberamente senza essere cronometrati. Il Sabato, dalle 10.00 alle 17.00 si potrà continuare a correre senza vincoli di percorso o provare il percorso di gara, con la registrazione ufficiale del tempo. Infine, ci si potrà iscrivere alla manifestazione non competitiva con partenza alle ore 20.15, sulla distanza da 10km. Anche questa ultima opzione richiede l’utilizzo della mascherina per i primi 500 metri.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla tappa del Parco Sempione sono aperte online fino alle ore 24.00 di mercoledì 16 giugno e poi ancora al Villaggio Gara “Milano & Monza, in Viale Goethe (Parco Sempione) venerdì 18 dalle 14.30 alle 18.30 e sabato 19 giugno dalle 9.30 alle ore 18.30. Attenzione al numero limite di 1.500 posti.

