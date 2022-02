Alla Villa Reale di Monza la pittura selvaggia e poetica di Antonio Ligabue

Un uomo ferito, un uomo maltrattato. Un “matto”. Ma che da tanto dolore seppe tirare fuori poesia, amore per la natura. E arte. Lui è Antonio Ligabue, pittore nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965. Una vita dolorosa: la madre lo affidò a una famiglia svizzera, fu espulso nel 1919 e visse di espedienti a Gualtieri, alternando degenze al manicomio con piccoli lavoretti. Per scoprire la sua arte in cui fonde follia e genialità ed empatia si può andare all’Orangerie della Villa Reale di Monza dove è ospitata la mostra Antonio Ligabue. L’uomo, l’artista, antologica curata da Sandro Parmiggiani. Un percorso in novanta opere che racconta, cronologicamente, l’arte di Ligabue tra dipinti, sculture, incisioni e disegni fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla pittura. Due i filoni: da un lato la rappresentazione che Ligabue fa degli animali, selvaggi e domestici, dall’altro gli autoritratti, dai quali emerge un senso di desolazione e smarrimento. E poi le scene di vita agreste o i paesaggi padani, nei quali irrompono, come un flusso di coscienza, castelli, chiese, case con le bandiere al vento sui tetti ripidi della sua amata Svizzera, per sempre considerata la patria perduta. Negli ritratti degli animali spesso domestici ma anche selvaggi - tigri, leoni, leopardi, gorilla, volpi, aquile - emerge un’esasperazione di carattere espressionista, sia nella forma sia nel colore, mentre nei suoi ritratti si avverte una perenne condizione umana di angoscia e di smarrimento. Colpiscono soprattutto gli occhi, come di chi chiede, almeno per una volta, di essere guardato. «Questi autoritratti - afferma Sandro Parmiggiani - dicono tutta la sofferenza dell’artista; ne sentiamo quasi il muto grido nel silenzio della natura e nella sordità delle persone che lo circondano. Quando perduta è ogni speranza, ormai fattasi cenere, il volto non può che avere questo colore scuro». <SC2097,100> Fino al 1° maggio. Reggia di Monza. Viale Brianza, 1. Orari 10-13; 14-19; ven, sab, dom 10-20, chiuso lun e mar. Biglietti 12/10 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA