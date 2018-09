powered by Vibram, è l’evento dedicato alla promozione della cultura della montagna e dello sport outdoor. Si consolidano in questa quinta edizione la collaborazione con il Comune di Milano, da sempre sostenitore del Festival, la partnership con iliniziata lo scorso anno e il supporto di Vibram. Compagna di viaggio sin dalla prima edizione, Vibram rafforza il suo legame con Milano Montagna e in questa nuova edizione supporterà sia il Festival con le sue iniziative a programma, sia la novità del Fuori Festival, a testimoniare una volontà sempre più forte di sostenere il movimento e i valori della montagna, con l’obiettivo di sensibilizzare in maniera diffusa sempre più appassionati e neofiti. Una iniziativa in cuiha sempre creduto per vocazione, per affinità di intenti e per il forte legame con la città di Milano.Da quest’anno il Festival diventa anchecon una serie di eventi diffusi in città durante la settimana dal. Protagoniste di questa edizione sono le Tracce che lasciamo dopo il nostro passaggio, quelle lasciate nell’immaginario personale e collettivo dai grandi alpinisti, esploratori, scalatori, sciatori, scrittori e registi, fino a quelle che la montagna lascia dentro di noi.Primo tra i nostri ospiti internazionali Andrzej Bargiel, che con la prima discesa integrale in sci del K2 ha chiuso quest’estate il cerchio delle imprese finora ritenute impossibili in Himalaya. Insieme alla sua, le storie di grandi atleti internazionali, alpinisti, freerider ed esploratori come Hansjörg Auer, Xavier de le Rue, Matteo della Bordella, Arianna Tricomi, Markus Eder, Ettore Personnettaz, Shanty Cipolli, Luca Albrisi, Stefano Ruzza, Franco Collè e Eric Hjorleifson e molti altri che ci parleranno delle imprese che, rimaste impossibili per decenni, sono state realizzate grazie alla lunga serie di nevicate della stagione invernale 2018.Accanto alla narrazione sportiva, sul palco sono in programma proiezioni di film in anteprima internazionale come Hoji con Eric Hjorleifson, Sky Piercer con Xavier de le Rue, Sam Smoothy e Nadine Wallner, e Duality con le quattro atlete del Trailrunning Team Vibram: Yulia Baykova, Audrey Bassac, Juliette Blanchet e Uxue Fraile Azpeitia. Inoltre, retrospettive di film che hanno fatto la storia della cinematografia di montagna, presentazioni di libri e talk scientifici e, in anteprima per il Festival, la presentazione del progetto del primo parco italiano a economia circolare realizzato dall’Università Bocconi. Come ogni anno non mancheranno action sport e svago anche per famiglie e bambini (dai 5 anni in su), con una parete di arrampicata gratuita per tutti gestita dal CAI Milano. Novità di questa edizione la Biblioteca Milano Montagna: una collezione di libri a tema montagna a 360°, per un invito alla lettura aperto a tutti. Milano Montagna promuove anche alle generazioni più giovani l’avvicinamento consapevole alla pratica sportiva e ai forti valori educativi culturali e ambientali della montagna, offrendo momenti di formazione e coinvolgimento delle scuole, con un confronto tra studenti, atleti e scienziati. Cornice continuativa di tutto il Festival: food & drink e dj set.Novità di quest’anno è il Fuori Festival, che si propone di portare le montagne nel cuore della città, grazie alla partnership con il CAI Milano che organizzerà attività gratuite di nordic walking, orienteering, il tracciamento del sentiero Monte Stella e un assaggio di ambiente alpino con l’esperienza delle sezioni CAI “Mediolanum”. Il programma del Fuori Festival coinvolgerà altre importanti istituzioni milanesi come il MUBA Museo dei Bambini Milano, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, il Planetario Ulrico Hoepli, SEA Milan Airports, il Sistema Bibliotecario Milanese e il Touring Club Italiano, ma anche negozi di sport e outdoor, palestre di arrampicata, librerie, ristoranti e associazioni culturali e sportive con eventi dedicati agli appassionati di sport, cultura e cibo di montagna lasciando tracce di montagna in città.Per tutti i dettagli: www.milanomontagna.it/fuori-festival/Ad inaugurare questa settimana dedicata alla montagna, lunedì 22 ottobre ore 20.30 presso l’Auditorium di Milano, torna a Milano il re degli 8.000 Reinhold Messner per lo spettacolo L’assassinio dell’impossibile. Presenta Alessandro Filippini, a cura di Aldo Faleri. 5a edizione TRACCE MILANO MONTAGNA FESTIVAL & FUORI FESTIVAL 2018 Fuori Festival: 22-28 ottobre – eventi diffusi in città Festival: 25-28 ottobre – BASE Milano, via Bergognone 34 (ingresso gratuito) Libri ed editoria. Dal 15 al 27 ottobre la Biblioteca Sormani e 21 sedi delle biblioteche rionali ospiteranno la mostra Tracce di montagna tra le righe, realizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Milanese. Cogliendo l’appello del Comune di Milano a omaggiare il grande Novecento Italiano attraverso un palinsesto artistico-culturale dedicato al secolo breve, il progetto propone un racconto per tappe delle più grandi imprese alpinistiche del ‘900, attraverso il punto di vista degli articoli delle riviste storiche italiane del secolo scorso. Dal 22 al 27 ottobre il Bibliobus, la biblioteca itinerante di Milano, porterà in giro per 6 piazze della città meneghina una rassegna di libri, per un invito alla lettura a tema montagna. Arte.In occasione del 70° anniversario die del Ventennale di Milano, il programma del Fuori Festival toccherà anche il grande aeroporto di Milano Malpensa, hub internazionale che connette i grandi appassionati di montagna nel mondo con Milano e le Alpi che la circondano. Da lunedì 22 ottobre La Porta di Milano ospiterà il progetto Alpi di Armin Linke, realizzato in collaborazione con SEA Milan Airports. Un’installazione comprendente il film omonimo Alpi (2010) e nove fotografie, frutto di una ricerca culturale, sociale, antropologica e politica durata sette anni sulla percezione e sulla canonizzazione della rappresentazione visiva del paesaggio alpino. Mercoledì 24 ottobre sarà un pomeriggio alla scoperta di fotografie e documenti inediti di Silvio Saglio, alpinista e curatore delle storiche collane Da Rifugio a Rifugio e Guida dei Monti d’Italia con La magia della montagna: una visita guidata nell’Archivio fotografico del Touring Club Italiano.Ancora emozioni al, con Guidati dalle stelle a cura di Fabio Peri, una serata ad ingresso gratuito per riscoprire il fascino immutato del cielo stellato, imparare a conoscere le stelle, recuperando gli antichi racconti e lasciarsi, ancora una volta, guidare da esse. Sabato 27 e domenica 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci offrirà un week-end dedicato alla montagna con virtuali scalate sull’Everest, racconti delle prime spedizioni alpinistiche, scoperte di documenti inediti, laboratori in cui cimentarsi con gli strumenti e i materiali del mestiere, e provare il brivido e la bellezza della montagna.