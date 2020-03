Monopattini sui marciapiedi: la protesta parte dal centro

La monopattini-mania dilaga. Ed è già caos per il parcheggio selvaggio. Perché le pedane del servizio sharing sono posteggiate stile Far West: in mezzo ai marciapiedi, lasciate di traverso, così da rendere impossibile il passaggio anche ad una mamma con il passeggino, figuriamoci a un anziano che fatica a camminare; nel bel mezzo di una via pedonale; appoggiate in bilico a bordo della strada, che basta un soffio a farle cadere pericolosamente sulla carreggiata e a provocare un incidente; gettate vicine alle fermate di tram e bus oppure davanti alle serrande dei negozi.

Eppure le regole, dettate dal Comune, sono chiare: i monopattini vanno usati come le biciclette e quindi devono essere parcheggiati negli stalli delle due ruote che sono oltre 4300 nella Cerchia dei Navigli e circa 32mila in tutta Milano. Ma gli utilizzatori fanno spallucce, incuranti della normativa. Al momento i monopattini a noleggio autorizzati sono 2250, in via sperimentale per un anno. Il numero è abbastanza ridotto, quindi, parlare di emergenza è esagerato, ma di deregulation è più che lecito: si vede, infatti, un tappeto di pedane posteggiate dove capita in tutto il centro storico, da Porta Romana a via Senato, da Foro Buonaparte a via Dante, da Cairoli a piazza Meda.

Si sollevano così le prime proteste dal Municipio 1, che comprende la porzione di città dove i nuovi mezzi circolano con più frequenza, soprattutto per brevi spostamenti. «Con i monopattini il rapporto sta diventando difficile - dichiara il presidente del parlamentino Fabio Arrigoni perché manca il rispetto nell'uso degli spazi. Se messi male sul marciapiede o in altri luoghi intralciano e fanno danno, specie a pedoni e a chi transita in carrozzina». «È un impegno civico che chiediamo a tutti prosegue - perché la mobilità dolce funziona se si rispettano gli utenti della strada più deboli. Purtroppo c'è chi, distratto, non ci pensa». Prima della linea dura, con i vigili che sequestrano i mezzi lasciati dove capita, Arrigoni propone «di porre un cartellino sui monopattini, ad esempio, Parcheggiami bene. Rispetta i pedoni». Qualche sbadato forse starebbe attento.

Sulla linea soft sono scettici i ghisa: «Alla maleducazione occorre una contromisura forte prima che la flotta si ampli - commenta il vigile motociclista, segretario del Sulpm Daniele Vincini - Siamo noi i primi a spostarli quando creano disagio, perché le multe non sono possibili».

