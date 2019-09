Monopattini, le regole del Comune: limite a 6 km orari, via libera solo su ciclabili e e zone 30. Stop parking selvaggio

Il Comune riapre ai monopattini versione sharing, che torneranno a circolare da dicembre. Con nuove regole per evitare la circolazione selvaggia: non potranno viaggiare sui marciapiedi, in contromano ma solamente nelle zone indicate dall'apposita segnaletica. Inoltre le pedane a due ruote non potranno essere parcheggiate ovunque, in modo disordinato, ma solo negli appositi stalli dove saranno agganciati e sganciati. Così come le bici del BikeMi.

Gli operatori interessati a garantire il servizio in condivisione dovranno predisporre una rete di postazioni. Il bando (che dà seguito al decreto sulla micromobilità elettrica dell'allora ministro Toninelli) è aperto, le società interessate (si presume siano una decina) possono fare domanda e Palazzo Marino verificherà che abbiano i requisiti. Ognuna potrà mettere sulle strade di Milano, in più step, una flotta non superiore ai duemila mezzi. Riparte quindi il noleggio, dopo che lo scorso agosto il Comune aveva intimato il ritiri dei veicoli non autorizzati alle aziende che avevano anticipato i tempi. Ora, società e utenti dovranno tenere conto dei principi base, pena la multa. «Possono circolare solo nelle Zone 30 - spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - e dovranno rispettare il codice, quindi sensi unici, semafori e non potranno superare i 6 chilometri orari». Inoltre, devono tenere la destra.

«Via libera - prosegue Granelli - anche nelle piste ciclabili, nei percorsi ciclopedonali non oltre i 20 chilometri orari e, a breve, anche nelle strade asfaltate all'interno dei parchi». Restano valide le norme del decreto Toninelli, come l'obbligo di luci, di giubbotto retroriflettente, di patentino (o maggiore età) e divieto di condurre un passeggero.



riproduzione riservata ® Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA