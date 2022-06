Cinzia Spanò all'Elfo: «Delazioni, bullismo, sospetti infondati: benvenuti nella vita di condominio»

Lasciate ogni speranza o voi che entrate. In un condominio. Le terrificanti dinamiche della vita condominiale logorano anche i più forti. Si esagera? Nient’affatto. Basta ascoltare - divertendosi con un pizzico di inquietudine - Cinzia Spanò nel suo monologo Il Condominio, al Teatro Elfo Puccini da oggi fino al 1° luglio.

Raccolta differenziata, affittuari stranieri, inquilini non collaborativi, telecamere da Grande Fratello per stanare “chi rema contro”: è un condominio ma, chissà come, il pensiero corre alla Germania Est. «Tutto nacque durante il lockdown, con una chat condominiale: – spiega Spanò – l’idea doveva essere uno scambio di informazioni, e invece, per me, ne è nato uno studio antropologico. Delazioni, bullismo, sospetti infondati, e anche il timore verso il diverso, o anche solo verso chi in quella chat non ci vuole stare. Insomma, ci cerchiamo il nemico anche quando non c’è. Ho cominciato a parlarne sui social, con un diario comico durante la pandemia. Il testo teatrale si è formato col tempo».

Per Cinzia Spanò, attrice abituata a testi drammatici, il monologo ironico è una novità: «Avevo bisogno, come penso tutto il pubblico al ritorno in teatro, di un po’ di leggerezza – spiega l’attrice e drammaturga milanese, che prima di questa pièce è stata in scena con il monologo Tutto quello che volevo sul caso di prostituzione minorile ai Parioli a Roma del 2014 – L’esperienza che abbiamo vissuto tutti è stata alienante». Sul palco, poco o nulla, in stile stand up comedy: «Entro in scena armata di un verbale di condominio: uno vero, del mio condominio». E a proposito, dov’è quello di Cinzia Spanò? «Io sono molto legata alla zona Gambara, dove sono nata. Ho vissuto per poco sui Navigli, ma sono tornata qui. Ora sono nell’incubo di un trasloco». Nuovo condominio, nuovi condòmini. E la storia si ripete.

