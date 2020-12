Milano, moglie lo denuncia per maltrattamenti e lui la minaccia di morte

Un ragazzo di 24 anni con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri di Milano per maltrattamenti in famiglia dopo che ieri si è presentato a casa della moglie coetanea in via Gola minacciandola di morte. Intorno alle 16 di ieri la giovane donna ha chiamato il numero di emergenza del 112 perchè il marito stava cercando di introdursi nel loro appartamento provando a sfondare la porta mentre urlava frasi minatorie nei suoi confronti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari del nucleo radiomobile che hanno bloccato il 24enne nella vicina via Pichi, dopo un tentativo di fuga.

Ai carabinieri la ragazza ha raccontato che il giorno precedente, lunedì 28, era prima riuscita ad allontanare di casa il compagno e si era poi recata al commissariato di Polizia di Porta Ticinese dove aveva sporto denuncia per le continue percosse e violenze subite nel tempo con l'ultimo episodio risalente al giorno di Santo Stefano. L'arrestato, denunciato inoltre il possesso di una patente di guida risultata contraffatta, è stato portato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA