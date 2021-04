Moda, lo stilista Paul Andrew lascia la direzione creativa di Salvatore Ferragamo

Paul Andrew lascia la direzione creativa di Salvatore Ferragamo, ruolo che ricopre dal 2019. Lo annuncia una nota dell'azienda di moda precisando che Andrew lascerà l'azienda «a maggio 2021 per perseguire altre opportunità professionali».Lo stilista ha assunto la direzione creativa di Ferragamo - dopo aver messo in stand by il suo omonimo marchio di calzature di lusso - nel 2016 per le calzature donna e successivamente, nel 2019, per tutte le categorie di prodotto. La creatività e lo stile delle collezioni Ferragamo saranno affidate al team di designer interno all'azienda.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 15:26

