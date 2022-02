Milano, la carica delle 169 griffe alla Fashion Week donna: tornano Gucci, Armani, Trussardi

Il ritorno in passerella di Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Trussardi. La conferma di Armani dopo lo stop di febbraio. E poi tanti nuovi nomi, che vanno da AC9 ad Andreadamo, da Cormio allo sbarco della griffe Ferrari. Boom di presentazioni, con le chicche di Weekend Max Mara “Habito” by Patricia Urquiola; di Miss Sohee supportata da Dolce&Gabbana; di Luciano Balestra, di Marco Rampaldi supportato via social da Valentino. E la grande attenzione per inclusione, per le donne, per i giovani emergenti, con presentazioni dedicate.

La Milano Fashion Week donna autunno inverno 2022/23 che si tiene dal 22 al 28 febbraio ha davvero intenzione di far parlare di sé. I grandi marchi saranno praticamente tutti in presenza. Sono in programma 169 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi. «C’è voglia di ripartenza, grande energia», conferma il presidente di Camera Moda Carlo Capasa. Massimo rispetto delle regole Covid anche per questa edizione, norme severe che hanno fatto diventare la settimana milanese esempio nel mondo. E con l’importante novità di apertura anche verso buyer e stampa provenienti da quei Paesi che non possiedono Green pass, perché hanno vaccini non riconosciuti dalla Ue. Una svolta possibile grazie all’impegno del presidente del consiglio Mario Draghi, che Capasa ha voluto espressamente ringraziare con una lettera. Ci sarà anche lui alla fashion week? «Naturalmente il premier è sempre invitato, ma ha molti impegni quella settimana», dice il presidente.

E poi la presenza solida della città. È stato rinnovato il protocollo triennale di collaborazione fra Comune di Milano e moda: «Importante questa “intersezione” fra luoghi della cultura e del fashion, da potenziare», dice l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. E Alessia Cappello, Commercio e Moda, aggiunge: «Solo se facciamo squadra possiamo tornare a essere il centro del mondo». E sul maxi schermo in corso Vittorio Emanuele tutti potranno ammirare tutte le sfilate in diretta. e la bellezza del made in Italy.

