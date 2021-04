Milano, minorenni rapinavano coetanei a CityLife con coltelli e accendino: via felpe, soldi e cellulari

Le istituzioni provano a contenere l’allarmismo, evitando la parola “fenomeno”, fatale precursore di un altro termine pericoloso: emergenza. Eppure con la cattura dei due 14enni accusati di aver commesso sei rapine a coetanei tra settembre e novembre 2020, sale a sette il numero delle operazioni della polizia con minori coinvolti. Tutte in pochi mesi. I due ragazzi milanesi, spediti in comunità, sono incensurati ma si muovevano come rapinatori consapevoli, avevano fatto un passo oltre il semplice bullismo. Tra gli episodi contestati dagli agenti del commissariato Sempione ci sono anche aggressioni con coltello e con acccendino minacciando di dar fuoco alla felpa di un ragazzino cui hanno poi portato via contanti e cellulare. Non erano soli, hanno agito in concorso con altri minorenni, circa una quindicina, alcuni addirittura più piccoli e per questo non imputabili. La baby gang si muoveva sull’asse della metropolitana rossa e individuava le vittime attorno al parco Vergani e piazza Giulio Cesare a CityLife. In genere erano ragazzini che conoscevano di vista per amici comuni, per i social o per motivi di scuola. Anzi, era un modo per dissuadere la vittima di turno dal denunciare, perché implicitamente le dicevano che l’avrebbero trovata e punita. Solo pochi giorni fa gli agenti del commissariato Sempione avevano concluso l’indagine Bad Kids nei confronti di quattro 15enni indagati per 6 rapine commesse tra settembre 2020 e febbraio 2021 nelle stesse zone. Come nota a margine, gli investigatori avevano segnalato che i ragazzini erano tra i 300 che il 10 aprile hanno partecipato al lancio di bottiglie e pietre contro i poliziotti intervenuti per disperdere l’assembramento in piazzale Selinunte, dove era in corso la registrazione del vide del rapper Neima Ezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 06:35

