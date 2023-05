Grande Brera, ripartono i lavori per Palazzo Citterio

di Elena Fausta Gadeschi

Dopo anni di stallo, il progetto Grande Brera trova nuova spinta nel segno del Manzoni. In occasione dell’inaugurazione della mostra La peste, orribile flagello, tra vivere e scrivere, presentata ieri alla Biblioteca Braidense per i 150 anni dalla morte del grande scrittore, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha confermato il proprio impegno a «dare impulso a questo progetto», visitando, insieme al sindaco Giuseppe Sala, Palazzo Citterio, futura sede di Brera Modern, dove confluiranno le collezioni di arte moderna del museo. «Si sta concludendo un importante progetto che di fatto raddoppia lo spazio espositivo della Pinacoteca Brera. Se ne parlava da tanti anni» e finalmente c’è la data.

IL CANTIERE

«L’11 maggio – ha annunciato il ministro – si apre il cantiere, io nei giorni successivi sarò qui e verrò una volta al mese a controllare l’avanzamento dei lavori. Si tratta di un progetto fondamentale per Milano e l’Italia tutta». Ottimista, ma prudente il direttore James Bradburne, vicino alla scadenza del secondo mandato alla guida di Brera. Non sarà lui a tagliare il nastro del nuovo edificio – «vado via il primo ottobre, è impossibile tecnicamente –, ma assicura che «siamo sul binario giusto. I problemi politici sono stati superati. Abbiamo fatto diverse gare e sono state aggiudicate, siamo pronti per fare il giardino, la sala conferenze, l’allestimento. Il treno è partito, dall’11 cominciamo con la scalinata».

LA MOSTRA

Prendendo spunto proprio dal tema della mostra, la peste, accostato al Covid,il sindaco Giuseppe Sala ha confermato l’impegno della città al fianco del Governo «per fare il meglio per tutti noi. La collaborazione tra vari enti, culturali e istituzionali, è l’unico modo per farcela oggi. Questo momento dedicato al Manzoni è una ripartenza altra per mettere a frutto quanto fatto finora per il bene di Milano». La rassegna, organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi e il contributo scientifico di Casa del Manzoni, è visitabile a ingresso libero nella Sala Maria Teresa fino all’8 luglio e ripercorre, attraverso 114 opere, tra libri, disegni e incisioni, la figura di Alessandro Manzoni tramite i testi segnati dalla tragicità della peste: I Promessi Sposi e la Storia della Colonna Infame.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA