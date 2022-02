Sicurezza a Milano, il ministro Lamorgese: «In arrivo 355 nuovi uomini delle forze dell'ordine»

A Milano arrivano i rinforzi. «Più uomini a potenziare gli organici delle forze dell’ordine così da sorvegliare meglio la città», ha annunciato, ieri, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, sbarcata in città per un summit in Prefettura, dopo settimane in cui ci si chiede se il capoluogo sia un luogo sicuro.

NUOVE FORZE IN CAMPO Centocinquanta poliziotti saranno destinati alla questura di via Fatebenefratelli (198 in tutto nel Milanese), oltre a 140 carabinieri, 65 finanzieri per un totale di 355 uomini delle forze di polizia; ai quali vanno aggiunti i 500 vigili urbani che il Comune assumerà (i primi 240 operativi a novembre). Un cospicuo aumento di personale che andrà a garantire più sicurezza dopo i fatti di cronaca nera che si sono susseguiti da inizio anno: dalla violenza di branco a Capodanno al giovane gambizzato a San Siro, dagli arresti per rapine di gruppo di alcuni rapper ventenni seguitissimi sui social alle guerriglie in strada fra polizia e ragazzi. «La metà dei poliziotti arriveranno subito e gli altri sono in arrivo da luglio», ha aggiunto Lamorgese, sottolineando come Milano sia «una delle realtà dove ci sono più militari di “Strade sicure”, in un numero secondo solo a Roma: circa 611, che non sono pochi». C

CASO CAPODANNO «Sono stati commessi fatti gravissimi nei confronti di ragazze da parte di cittadini sia italiani che stranieri di seconda generazione, ovvero figli di immigrati nati in Italia, quindi, non unirei il discorso immigrazione con quelle violenze», ha dichiarato la ministra tornando sulle violenze di Capodanno in piazza Duomo. «Abbiamo esaminato la tecnica utilizzata e l’escalation di violenza. E tutto ciò fa emergere un forte disagio giovanile che deve essere affrontato per ricompattare il tessuto sociale».

NON È GOTHAM CITY «L’indice di delitti del 2021 è il più basso degli ultimi 20 anni», ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala per rispondere alle polemiche del centrodestra. «Molto spesso la destra enfatizza questi fenomeni: stiamo un poco più attenti e non cadiamo in trappole, la gestione della città è una cosa seria». Intanto, sul fronte dei vigili, il Comune ha già aperto un primo bando: 240 saranno operativi dal prossimo novembre, altri 260 a novembre 2023», per arrivare a 3.350 unità, «il massimo storico».

ESERCITO «Per il presidio di Milano e della Città Metropolitana utilizziamo anche le pattuglie dell’esercito», torna a riproporre il governatore Attilio Fontana. «Bene i rinforzi in più, ma non è sufficiente, perché i militari sono un deterrente che produce effetti concreti».

