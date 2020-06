Milano, minaccia di uccidersi con i suoi tre figli: fermato. In casa trovato un biglietto d'addio

Inoltre il 43enne nel tentativo di far desistere i militari dall'introdursi all'interno dell'abitazione, ha preso un coltello da cucina di grosse dimensioni e ha afferrato i bambini, sporgendoli più volte all'esterno della ringhiera del balcone e lasciandoli sospesi nel vuoto per qualche minuto ad un'altezza di circa 25 metri.

Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, su richiesta del sequestratore è arrivato in loco ma quando si è avvicinato alla porta di ingresso per tentare una mediazione, è stato trascinato rapidamente in casa dall'uomo armato di coltello. Il primo cittadino, approfittando, di un attimo di disattenzione del 43enne, è riuscito ad aprire la porta blindata di ingresso, spostando di qualche metro l'armadio e consentendo così, alle ore 23:50, l'irruzione repentina dei carabinieri all'interno dell'abitazione. I militari, nella circostanza, con un'azione congiunta e fulminea, hanno messo in salvo i tre minorenni, rinchiusi in alcune stanze, e hanno bloccato e disarmato il 43enne.

Da quanto ricostruito il gesto dell'uomo è da ricondurre al fatto che nel corso della giornata era venuto a conoscenza che era stato avviato un procedimento finalizzato alla revoca dell'affidamento esclusivo dei tre figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di follia e terrore alle porte di: un uomo di 43 anni si è barricato in casa con i suoipiccoli,insieme a loro e prendendo anche in ostaggio il sindaco che era intervenuto per mediare con lui e impedirgli di fare gesti inconsulti. È accaduto a: l'uomo, alla fine, è stato immobilizzato e arrestato.Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche dei fogli in cui veniva annunciata l'intenzione di lanciarsi dal balcone insieme ai tre figli, di 5, 6 e 7 anni. Il, di professione postino, è stato bloccato dai carabinieri in evidente stato confusionale. L'uomo, pregiudicato e tossicodipendente, era sottoposto ad un percorso psicoterapeutico di recupero.La notte di terrore è iniziata ieri sera, intorno alle 20.30: idi Corsico erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, insieme aiche hanno posizionato dei materassi pneumatici su entrambi i lati della casa per attutire eventuali cadute di persone. L'uomo, alla vista dei carabinieri, si era barricato in casa ponendo anche un armadio dietro la porta d'ingresso dell'appartamento e lanciando vasi e mattonelle contro militari e vigili del fuoco.«Siamo riusciti a evitare una tragedia», ha spiegato il