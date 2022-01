Milano, minaccia cassiere con la pistola per rapinare supermercato: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza a Milano un 52enne italiano, con precedenti specifici, per il reato di rapina aggravata. Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano hanno intercettato l'uomo in via Mille Lire subito dopo un furto in un supermercato. I poliziotti si sono messi all'inseguimento del 52enne, uscito dall'esercizio commerciale in tutta fretta: è stato fermato all'uscita di un bar dove si era recato dopo la rapina. La perquisizione del pregiudicato ha portato al sequestro della somma di circa 600 euro contanti asportata dalle casse del supermercato.

L'arma utilizzata per la rapina, una scacciacani modello revolver, è stata rinvenuta dagli agenti dietro una fioriera del bar dove l'arrestato si era recato. Le indagini della Squadra Mobile di Milano hanno avuto origine dai risultati investigativi forniti dai poliziotti dell'ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine della Questura di Milano che sono riusciti a isolare almeno 14 eventi di rapina portati a segno in città con lo stesso modus operandi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA