Milano, insulti e minacce choc dei no vax al virologo Pregliasco: «Sei il principe dei bioterroristi».

La protesta no green pass a Milano perde sempre più pezzi. Ma cresce la tensione e la rabbia fra i no vax e i no pass più agguerriti, soprattutto dopo l’entrata in vigore, lo scorso 6 dicembre, del super green pass. Tant’è che oggi pomeriggio sono volate ancora minacce al noto virologo Fabrizio Pregliasco (non è la prima volta che finisce nel mirino dei più esagitati). Al consueto appuntamento del sabato si sono presentati all’Arco delle Pace solo un centinaio (o poco più) di attivisti per la manifestazione «The new Human World - Per un nuovo ordine mondiale», che è stata organizzata dall’associazione «La Genesi». Urlavano: «involuzione autoritaria di tutti gli Stati che sta mettendo in gioco la democrazia». E sostenevano tesi deliranti come «i vaccini sono fatti con feti vivi abortivi».

ANCORA MINACCE A PREGLIASCO

Tra il pubblico, per cercare il dialogo, si è presentato anche Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell’Università di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Era accompagnato (per fortuna) da due bodyguard e ha provato a parlare con alcuni anziani partecipanti. «Ho voluto conoscere dal vivo e sentire quelle che possono essere le negatività e i motivi che ho visto spesso legati ai dubbi sulla comunicazione sui vaccini», ha detto il medico. Uno dei manifestanti, con una croce in mano, gli ha gridato frasi da delirio: «Pentiti dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato». Pregliasco ha reagito pacatamente: «Sono qui per capire. Mi spiace, credo che ci sia la libertà di esserci, di ascoltare e di confrontarsi». Anche altri presenti hanno attaccato verbalmente il virologo, accusandolo tra l’altro di essere «il principe dei bioterroristi».

