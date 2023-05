Milano si tuffa nell'estate: dal 2 giugno aprono le piscine comunali, dal Saini alla Romano

di Simona Romanò

La bella stagione sta per arrivare (forse) e Milanosport risponde con il suo ampio ventaglio di attività da godersi open air. I tuffi e le nuotate nelle piscine all’aperto e al chiuso, la tintarella sui lettini negli spazi verdi, i campus per i più giovani, lo sport, dal tennis al padel. Il 2 giugno, il Centro Balneare Romano e il Saini saranno i primi a spalancare le porte. «Milanosport sarà, come sempre, il punto di riferimento dell’estate milanese», ha commentato la presidente Rosanna Volpe. «Il nostro obiettivo è garantire lo sport di base ma anche i campus estivi per bambini e ragazzi, da praticare in un ambiente sicuro e controllato. E naturalmente relax e sole per tutti». «Un’offerta ampia che siamo certi sarà apprezzata dai milanesi e dalle famiglie», ha aggiunto l’assessore allo Sport, Martina Riva.

NUOTARE

Per l’estate le piscine scoperte sono: Romano, Saini, Cardellino e Sant’Abbondio. Le prime due propongono il Sunset Pool, durante il quale si potrà nuotare al tramonto con la possibilità di sorseggiare un drink a bordo vasca. Non sono da meno le piscine indoor che metteranno a disposizione tutte le aree verdi per il relax. Resterà chiuso il Centro Balneare Argelati, per il quale si prevede un progetto di riqualificazione e ammodernamento.

SPORT

Per tenersi in forma e divertirsi, a partire da giugno, sono in programma attività sportive per bambini e adulti.

CAMPUS

Non mancheranno poi i campus estivi per i giovani sportivi - sono già più di 2.000 gli iscritti - con due grandi novità: il Baby Camp, per i piccolissimi dai 3 ai 5 anni, a luglio, nei centri Cozzi e Murat; e il Volley-Pro, un master camp ospitato nel Centro sportivo Cambini Fossati dedicato alla pallavolo tenuto da due coach d’eccezione, Matteo Piano e Nicola Pesaresi campioni del volley italiano.

NUMERI RECORD

L’estate di Milanosport ha da sempre riscosso un enorme successo: la stagione 2022 infatti si è chiusa con un totale di 340.000 ingressi; record di 130.000 al Centro Balneare Romano.

