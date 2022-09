Milano, lo "Spirit" del jazz delle origini invade la città

Alle origini del jazz? Basta andare allo Spirit de Milan o per le strade dei quartieri di Affori, Bovisa e Dergano. Qui si tiene fino a domenica il Milano Happy Jazz Fest, il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz. Protagonista la musica degli anni ‘20 e ‘30, con più di 90 tra i migliori interpreti da Europa e Stati Uniti. Dalla Bratislava Hot Serenades (foto) ai Chicago Stompers, fino Dixie Blue Blowers. Via Bovisasca, 59. Biglietto 15 euro. Programma milanohappyjazzfest.com

