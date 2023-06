Milano è Viva, parte la lunga estate nei quartieri tra musica, laboratori, teatro e incontri

di Paola Pastorini

L’estate è servita. E nessun quartiere è escluso.

Parte “Milano è viva. Estate 2023”, palinsesto che fra teatro, musica, incontri, promette a chi resterà a Milano di non annoiarsi. Anzi, promette il divertimento da ora alla fine di ottobre. E, soprattutto, garantisce in ogni zona appuntamenti a portata di passeggiata a piedi: nei cinema, nei cortili, nelle biblioteche. «Milano è viva finalmente rispecchia l’idea di proposte di spettacolo che ci eravamo dati con il sindaco Sala: dare organicità e chiarezza nei quartieri», ha sottolineato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. «Sono orgoglioso dell’importanza dell’associazionismo nella nostra città». E ammette che fonte di ispirazione siano le celebri “estati romane” organizzate tra il 1977 e il 1985 dall’allora assessore alla Cultura di Roma di Renato Niccolini.

“Milano è viva” comprende otto festival e 29 progetti realizzati con i fondi dello Stato (1 milione e 250 mila euro) e quattro firmati dal Comune. Questi ultimi sono “Estate al Castello”, “Vapore d’Estate”, “Sormani d’Estate” e “Mito Settembremusica”. E poi eventi “satellite” all’aperto, come “Anteo nella città”, “Jazzmi”, “AriaAnteo”, “Estate di Base”, “JazzMi”. Nota non da poco: tutti gli spettacoli sono a prezzi calmierati o gratuiti. Entrando nel vivo, l’appuntamento più “glamour” è quello del Castello, dove la musica la fa da padrona: si comincia il 21 con Michele Bravi (75 serate, ci sono anche Mogol, Alex Britti, Carmen consoli). Sempre il 21 giugno anche la Fabbrica del Vapore avvia il palinsesto di musica, danza arte e cinema. Alla Sormani gli incontri e il teatro cominciano il 1° luglio con Pepope Servillo che legge Calvino. Nei quartieri la novità degli otto progetti uno per ciascun municipio (escluso il primo). Si va da “Estate a Casva” al Monte Stella. Nell’anfiteatro dal 24 giugno al 29 ottobre 71 spettacoli fra circo, danza, laboroatori di artisti e musica. “Milanocineconcerti” con la musica dal vivo per film muti dal 13 luglio in piazza Belloveso. E ancora in piazza Leonardo da Vinci “La città che sale”: dove si intrecciano jazz, world music e bus che porta i residenti in giro a Ferragosto e in altre date. Altri cinque festival partono a settembre e vanno dagli appuntamenti “Imagine” a cura del Carcano a “Fuori asse” rassegna di circo alla Martesana. E poi i 29 progetti di “Milano è viva nei quartieri”: tutti palchi periferici, fuori dalla cerchia 90/91. A Quarto Oggiaro “Babylon Brassens” dal 1° luglio con i Duperdu; “Novantica” dal 20 luglio a Lambrate con laboratori musicali per persone con disabilità. “S’io fossi foco” a Baggio e a San Siro dal 20 luglio con laboratori rivolti ai residenti delle case popolari e concerti. E ancora gli spettacoli itinaranti al via domani fra Loreto, Quarto, Affori, Sarpi con “Immersioni”. Indispensabile orientarsi sul sito di yes Milano www.yesmilano.it/milano-viva

