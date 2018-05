Itinerante, inclusiva. Con tanti anniversari da celebrare, tanti artisti da applaudire e dialogante con le altri istituzioni culturali. E' la Milanesiana edizione 2018, il "grande contenitore e organismo vivente" di cultura, arte, scienza, filosofia, cinema, teatro e musica ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che dal 9 giugno al 2 settembre arriva a Milano e in Italia.

Il tema di questa edizione è «Il Dubbio e la Certezza». Le tappe sono da Gran Tour italiano: da Ascoli Piceno a Collodi e Ferrara, città che vanno ad aggiungersi alle già collaudate Milano, Torino, Bormio, Verbania, Firenze e Matera. Un fuoco di fila di cultura 65 appuntamenti con oltre 170 ospiti internazionali provenienti da 16 Paesi e sette mostre.

Fra gli ospiti il premio Nobel per la Letteratura Jean Marie Gustave Le Clezio (per la prima volta alla Milanesiana) ma anche, per esempio, per Al Bano. Per la musica ci saranno i Baustelle e Le luci della centrale elettrica e sarà tributato un omaggio a Lucio Battisti di cui ricorre il ventennale della morte; celebrati anche gli anniversari della morte di Marcello Marchesi e di Aldo Moro (1978),

La Milanesiana 2018 per Elisabetta Sgarbi si pone anche «in continuità con gli altri festival di Milano e il Salone di Torino che avranno una presenza simbolica ma che sottolinea questo filo rosso». Una vocazione confermata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale ha definito il palinsesto «spettacolare» e ha sottolineato come a Milano «tutti stanno facendo qualcosa ed è la forza della nostra città: essere collaborativi e prendersi le proprie responsabilità».

