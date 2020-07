Milano, Enrico Ruggeri di scena al Castello con musica e parole

Stasera Enrico Ruggeri è l'ospite della Milanesiana, il Festival della cultura organizzato da Elisabetta Sgarbi.

Il cantautore milanese ripropone i momenti più emozionanti del fortunato tour acustico, interrotto solo per la situazione di emergenza: una suggestiva carrellata tra le sue opere più conosciute in un contesto sonoro intimo e raffinato. Racconterà e si racconterà, in una piacevole e imprevedibile alternanza tra musica e parole.

Il suo gruppo comprende Paolo Zanetti alla chitarra, Francesco Luppi al piano, Davide Brambilla alla tromba.

Castello, Cortile delle Armi, ore 21, ticket 25/20 euro più prevendita. Info wwww.laminesiana.eu. Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 06:25

