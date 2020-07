Due migranti inseguono e bloccano i ladri in fuga e li fanno arrestare

Due giovani malviventi di origine algerina sono stati inseguiti e bloccati da un cittadino del Senegal e uno del Togo e poi arrestati dagli agenti di una volante dalla Polizia di Stato. È accaduto oggi, intorno alle 13.30, a Milano.



Un italiano di 50 anni ha lasciato l'auto aperta in via Benedetto Marcello per pagare la sosta. Quando è tornato, ha trovato i due giovani algerini in auto, intenti a rubare tutto ciò che potevano. Alla vista del 50enne, i due sono scappati. Inseguiti dallo stesso proprietario dell'auto, i ladri sono stati poi bloccati dai due cittadini africani che avevano assistito alla scena, alla stazione metro sotterranea di Caiazzo.



Il più giovane degli algerini, 17enne, ha spruzzato spray al peperoncino per liberarsi, senza riuscirsi. Avendo addosso anche la refurtiva, un orologio preso all'interno dell'auto, il ragazzo è stato arrestato per rapina dagli agenti. L'altro algerino, 25enne, risulta invece indagato per furto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Luglio 2020, 18:32

