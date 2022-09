Milano, i migliori surfisti d'Italia si sfidano sull'onda di Wakeparadise: ecco quando

Roby D’Amico, Giada Legati, Edoardo Papa insieme ad altri atleti della nazionale surfing Fisw saranno protagonisti il 9 settembre pomeriggio di un contest senza precedenti. Non solo surf: Wakeparadise all'Idroscalo di Milano si prepara ad ospitare un vero e proprio festival dei boardsports, con momenti dedicati anche a surfskate, wakeboard, yoga e fitness.

Il contest a Milano

Dalle città dell’entroterra alle spiagge del Mar Mediterraneo: due, tre ore di macchina, anche di più a volte, per raggiungere le onde. Un percorso obbligato per le migliaia di surfisti (un numero in crescita anno su anno) che vivono lontano dal mare in Italia. L’8-9 settembre alcuni tra i migliori rappresentanti del surf italiano faranno il percorso inverso per raggiungere Milano e raccogliere la sfida lanciata da Wakeparadise, il più grande waterpark d’Italia, e Tuttologic Surf, canale di informazione di riferimento per la community del surf italiano e co-organizzatore dell’evento. I 14 atleti in gara potranno spingersi al limite girando nella wave pool che per quanto non sia paragonabile al surf praticato in mare, è pur sempre un allenamento funzionale e divertente. Per il verdetto finale sul feeling che può dare un super slash sull’onda statica di Milano, aspettiamo il parere dei protagonisti.

No Surf Setz Pro, questo il titolo del contest pensato per non prendersi troppo sul serio, punta tutto sullo spirito di comunità e sullo spettacolo che soltanto i top surfer della nazionale italiana Fisw possono assicurare. Roby D’Amico, Giada Legati, Edoardo Papa guidano la carica dei 14 atleti che si daranno battaglia per aggiudicarsi un primo premio da 2mila euro messo in palio dal main sponsor Setz Hard Seltzer, bevanda alcolica frizzante che contiene solo aromi naturali e acqua al 100% proveniente delle Alpi italiane. La gara si svolgerà in due fasi: un round di qualificazione con sette sfide testa-a-testa seguito da una finale con sette concorrenti valutati con un punteggio da 1 a 10. La giuria sarà composta da un mix di surfisti di mare e surfisti di wave pool, una combinazione che rispecchia il concept di No Surf Setz Pro: avvicinare e mettere in relazione due specialità della stessa disciplina, molto diverse tra loro ma potenzialmente complementari.

Il surfskate

A proposito di discipline complementari ed esercizi propedeutici, il surfskate è l’allenamento funzionale ideale per combattere i momenti di “piatta”, quei lunghi periodi di astinenza da onde che troppo spesso i surfisti italiani sono costretti ad affrontare. Con la popolarità del surf in continuo aumento, nelle grandi città del Paese proliferano associazioni, gruppi e community di surfskater, persone di tutte le età che si danno appuntamento per surfare l’asfalto delle metropoli. A Wakeparadise si sale al livello successivo con la skatewave, una rampa in resina che replica la forma dell’onda, su cui si gira con tavole che simulano il feeling della surfata in mare. L’8-9 Settembre la skatewave sarà on fire con i ragazzi dell’Urban Surf Crew, che organizzeranno lezioni dimostrative e clinic intensivi con gli “Edoardos”, Edoardo Papa ed Edoardo Cartoni, pluricampioni italiani di surfskate.

Fitness e Yoga

Quando le onde chiamano bisogna farsi sempre trovare pronti, un surfista lo sa: remare per ore con una muta addosso è un esercizio logorante, che mette a dura prova il fisico. Edoardo Papa, nazionale italiano di surf che gareggia nel circuito europeo, giovedì 8 settembre pomeriggio condividerà le sue esperienze in un workout offerto da foodspring con la regina dell’outdoor e surfer, Giulia Calcaterra, ed il fitness coach Giorgio Galbiati. La mobilità è un requisito fondamentale per chi pratica il surf, importante quanto forza e resistenza. Ecco perché yoga e surf vanno così d’accordo. Giada Campanella guiderà una classe di yoga giovedì 8 settembre alle 18.30, mentre venerdì 9 settembre mattina Meg Vibes terrà una pratica speciale specificamente pensata per migliorare la mobilità delle articolazioni coinvolte nei movimenti sulla tavola.

Premiere con Leo Fioravanti





L’8 settembre è prevista anche la partecipazione di Leonardo Fioravanti, unico italiano ad aver mai partecipato al Championship Tour (la F1 del surf, il campionato a cui partecipano i top 32 mondiali) e qualificato a Tokyo per l’esordio olimpico del surf. Leo assisterà alla proiezione di due suoi video progetti inediti, prodotti da Red Bull Media House e Stab Magazine, il media di settore più seguito al mondo. Dalle 19.30 di Giovedì le premiere di “The Cut”, un focus sulla reazione di Leo dopo l’eliminazione dal Championship Tour, e “No Contest”, il racconto di un’avventura al cuore della cultura del surf nostrano con un’ospite d’eccezione, la sette volte campionessa del mondo Stephanie Gilmore.

