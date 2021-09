Vertice sul clima, a raduno a Milano 400 giovani da tutto il mondo. La star è Greta

Dalla moda ai giovani. Solo un giorno di “pausa” e Milano torna fino a sabato sotto il fascio di luce mondiale per gli eventi legati alla lotta contro il riscaldamento del Pianeta. Star indiscussa Greta Thunberg.

Si comincia da oggi al 30 con oltre quattrocento giovani provenienti da tutto il mondo al Mico per partecipare alla Youth4Climate, il vertice dei giovani sulla crisi climatica; poi il 1° e 2 ottobre seguirà la PreCop26, evento preparatorio a sua volta alla Cop26 di Glasgow ai primi di novembre, la conferenza annuale dell’Onu sul clima, che si aprirà ai primi di novembre. Entrambi gli eventi saranno ospitati al centro congressi Mico. La conferenza del giovani sul clima è un evento nuovo, voluto due anni fa dall’ex-ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

L’Italia sarà rappresentata dagli attivisti Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo. Stamattina alle 10 interverrà anche Greta Thunberg, star indiscussa dei giovani attivisti dall'animo eco insieme alla ugandese Vanessa Nakate. Parleranno anche i ministri italiani della Transizione ecologica Roberto Cingolani, e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, oltre a numerosi esperti. Domani interverrà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

«Va bene protestare, ma le proteste non devono durare per sempre - ha detto ieri Cingolani ai giovani -. Poi bisogna essere propositivi, e per farlo bisogna studiare». Giovedì, i giovani della conferenza presenteranno le loro proposte sul clima all’apertura della Pre-Cop26, l’evento preparatorio della Cop26. Giovedì mattina saranno presenti al Mico Sergio Mattarella e Mario Draghi, e interverranno da remoto il premier britannico, Boris Johnson, e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Lo Youth4Climate si chiuderà alla sera del giovedì con il concerto Music4Climate: si esibiranno fra gli altri Nina Zilli, Daniele Silvestri e Michele Bravi.

Il 1° ottobre è anche il venerdì dei Fridays for future e al corteo ci sarà anche Greta Thunberg. Lo ha annunciato una delle portavoci dei Fridays for future Italia, Martina Comparelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 06:15

