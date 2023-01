Il cantautore Michelangelo Vood: «La musica ci salverà l'ho scritto sui Navigli»

di Francesca Binfarè

Michelangelo Vood (il cognome è quello della madre, il suo è Paolino) è un cantautore lucano dalla vena romantica e malinconica. Milanese da otto anni, ha riabbracciato il sogno di lavorare nella musica, che per un po’ aveva accantonato. Recentemente ha appeso degli striscioni sui ponti dei Navigli, con alcune frasi del suo nuovo singolo Sotto il diluvio nessuno (tranne te).

Lei è più milanese di un milanese di nascita.

«Sono certamente più milanese di altri. Mi sono trasferito qui per un master e fino al 2019 ho mollato la mia musica per curare quella degli altri, ma mi mancava qualcosa, un pezzo: era la mia povera chitarra, lasciata ferma in camera. La ripresi e una notte scrissi Ruggine, il mio primo singolo. Parlava di questo choc che mi ha portato a riconsiderare il mio percorso di vita».

Ha maturato in quell’occasione l’idea della musica come salvezza?

«Sì, concetto che esprimo in Sotto il diluvio (nessuno tranne te). Quando l’ho scritta, a inizio 2022, attraversavo un momento di crisi personale ma attorno c’erano anche una pandemia e si parlava di una guerra, che adesso c’è. Come dico nella canzone, la musica arriva e mette tutto a posto. Tutta l’arte ha una funzione salvifica e consolatoria».

Alcuni giorni fa lei ha appeso degli striscioni in Darsena e lungo i Navigli, con citazioni del disco. È legato a questo quartiere?

«Sì. Sono arrivato qui da un paese piccolo, noto per le sorgenti d’acqua. Spinto dall’entusiasmo, ma ero anche giovane (oggi ha 31 anni, nda), ho passato un anno dedicandomi a vivere tutto quello che la città offriva. Poi è arrivata la crisi personale e ho scritto qui tutte le canzoni che ho pubblicato. I Navigli sono bellissimi e romantici, e io sono un romanticone. A volte di pomeriggio mi siedo in Darsena e osservo la gente. Le mie canzoni sono in parte autobiografiche, in parte frutto dei film che mi faccio guardando le persone. Mi ispira il flusso costante della vita che c’è a Milano, sono grato a questa città».

