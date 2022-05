Stazione Centrale, l'ex hotel Michelangelo diventa il grattacielo Mi.C e diventa alto (quasi) come la Madonnina

Dall’hotel Michelangelo al grattacielo Mi.C, a ridosso della Stazione Centrale. L’albergo, dismesso nel 2020, che fu il primo Covid hotel in Europa nei primi mesi più duri della pandemia, sarà demolito per fare posto a una torre di uffici, alta 93 metri, poco meno della Madonnina. L’operazione, in realtà, è più “larga”, perché contamina tutta la zona della Stazione Centrale, con la riorganizzazione, in particolare, di piazza Luigi di Savoia. I lavori di demolizione dell’hotel, noto e familiare in città, partiranno entro giugno, con l’intenzione di terminare l’ambizioso intervento di riqualificazione di una porzione del quartiere affacciato alla Stazione entro il 2026, in tempo per le Olimpiadi invernali. Costi? 90 milioni di euro messi sul tavolo da un team, tutto italiano, di privati: a cominciare da Park Associati, Milan, Faces e Esa.

LA TORRE Svetterà per 22 piani, mentre altri quattro saranno sottoterra, in grado di ospitare scrivanie per duemila persone che vi lavoreranno. Una struttura tecnologicamente all’avanguardia, di ultima generazione, «in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economia circolare (previsto anche il reimpiego del calcestruzzo) e di risparmio energetico». Fin qui il grattacielo.

RESTYLING QUARTIERE Con gli oneri di urbanizzazione del progetto Mi.C, cioè i 4,2 milioni che l’operatore deve versare al Comune, sarà complessivamente rifatta piazza Luigi di Savoia, rendendola più gradevole. Inoltre, il restyling coinvolgerà alcune strade limitrofe: via Doria davanti all’antica Cascina Pozzobonelli, una porzione di piazza Duca d’Aosta, il tratto di via Scarlatti fino a via Macchi e quello di via Lepetit fino all’ex hotel. Saranno piantati 65 alberi, sarà rifatto il manto stradale, rivista la piazzola dei taxi e allargata l’area verde (900 metri quadri oltre i 1.350 attuali), sarà ricavato un autosilo sotterraneo da 108 posti. Poi, ci saranno chioschi, spazi di coworking e di relax. E ancora: sarà riorganizzata la viabilità, oggi un po’ caotica, per ritagliare un’ampia pedonalizzazione, nuovi parcheggi per le bici intorno allo scalo ferroviario e piste ciclabili che collegheranno l’area con corso Buenos Aires e piazzale Loreto.

RINASCITA CENTRALE «Questo intervento dimostra che Milano non si ferma», commenta l’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi. «Un nuovo tassello della riqualificazione di tutti gli spazi intorno alla Centrale, una delle porte di accesso alla città: importante zona strategica, con una visibilità straordinaria che accoglie visitatori e lavoratori».

