Milano Art Week, a caccia d'arte a spasso per la città

Il 30 marzo l’inaugurazione della mostra di Steve McQueen al Pirelli HangarBicocca. E al Cimitero Monumentale Lullaby, l’opera dell’artista Maurizio Cattelan realizzata per ricordare la strage di via Palestro con le macerie del Pac distrutto dalla bomba del 1993. Opera che sarà donata a Milano. Sono due degli eventi che fanno parte del calendario di Milano Art Week, il palinsesto diffuso in città, in occasione di Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, che per un’intera settimana, dal 28 marzo al 3 aprile, propone mostre, visite guidate, aperture speciali e performance. Il 28 marzo doppio opening Pac (Artur Zmijewski. Quando la paura mangia l’anima, fino al 12 giugno e alla Gam As above, so below. Elisa Sighicelli. Si tratta della prima mostra personale in Italia di Artur Zmijewski, tra le figure più radicali della scena artistica polacca. Fino al 3 luglio sarà invece allestita la prima personale dell’artista Elisa Sighicelli. E ancora a Pirelli HangarBicocca inaugura il 30 marzo una mostra dedicata a Steve McQueen, con un progetto espositivo apposito. Alla Fondazione Prada (foto) dal 30 marzo apre la mostra Useless Bodies? del duo di artisti Elmgreen & Dragset, che esplora la condizione del corpo nell’era post-industriale, in cui la nostra presenza fisica sembra avere perso la sua centralità. Anche per questa edizione main partner dell’iniziativa è Banca Generali che offre a tutti la possibilità di visitare gratuitamente il Museo del 900 sabato. Banca Generali partecipa inoltre con l’apertura della BG Art Gallery, nuovo spazio espositivo nella sede di piazza S. Alessandro 4.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 06:35

