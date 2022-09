Edoardo Ferrario: «Milano? Troppo perfetta, un inferno per un comico»

di Ferruccio Gattuso

«Milano? Mi diverte, ma davvero da comico avrei difficoltà a viverci». Edoardo Ferrario spiazza, ma poi ha la battuta in canna: «A Milano funziona tutto troppo bene. Il copione per un comico si fa difficile se i tram arrivano in orario e la spazzatura non troneggia nelle strade. La mia Roma è, invece, una manna. Perché la verità è questa: la comicità nasce dalla tragedia».

Il comico capitolino - tra i migliori talenti italiani di stand up comedy, celebre per serie come Esami e programmi come Quelli che il calcio - domenica 11 settembre approda con Il dittatore sanitario al Carroponte di Sesto San Giovanni, armato di temi fioriti negli ultimi due anni. E di un solo microfono, s'intende. «Per fare ridere il comico deve sempre partire da sé stesso e dalle sue debolezze. - spiega - Dunque racconto cosa sono diventato in questi due anni, dalla pandemia a oggi». Il messaggio sottinteso è che lui migliorato non è (come tanti italiani). «Dicono che la pandemia abbia rallentato in modo sano i tempi. A me sembra invece che l'isteria sia cresciuta, in strada ma soprattutto sui social. Tutti non aspettano altro che la rissa, sul web nemmeno leggono un commento o un titolo e si tuffano nel gioco della rabbia».



