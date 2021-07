Milano, mezza tonnellata di hashish nascosta nel box: arrestato 59enne

Quasi mezza tonnellata di hashish nascosta in un box. È quanto hanno scoperto ieri sera gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, dopo aver fermato per un controllo, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, un 59enne che alla guida della propria auto stava percorrendo la tangenziale Est all'altezza dello svincolo per Cormano, in provincia di Milano.

Milano choc. «Andiamo a pestare un nero», il manifesto degli studenti “suprematisti bianchi“

Dal momento che l'uomo, G.R., aveva con sè un involucro di hashish, i poliziotti hanno perquisito anche un box di cui aveva l'utilizzo, dove all'interno di numerosi cartoni hanno trovato e sequestrato 470 chili di hashish. Il 59enne è stato quindi arrestato per traffico di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA