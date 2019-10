Rivoluzioni metropolitane: 1,2 miliardi per la M5 fino a Monza, verde e marciapiedi extralarge per riqualificare M4

Milano cambia volto grazie alle metropolitane. Fra allungamenti delle tratte verso le periferie e lifting in superficie dopo l'inaugurazione delle stazioni. Si tratta da un lato della M5 (la Lilla), il cui prolungamento a Monza è da 48 ore più vicino; e dall'altro della nuova M4 (la Blu) che collegherà l'aeroporto di Linate a San Cristoforo Fs e una volta terminata nel 2023 porterà effetti benefici nei quartieri.



METRÒ LILLA Dopo tanti slittamenti (se ne parlava già a novembre del 2018) Regione, Comune e Governo hanno sottoscritto una bozza di accordo che sblocca il finanziamento statale per il portare la Lilla da Bignami a Monza, passando da Sesto e Cinisello. In tutto 13 chilometri di tracciato sotterraneo e 11 fermate che uniranno anche due nosocomi, il San Gerardo di Monza con il Bassini di Cinisello. Si tratta di un'opera da 1.265 milioni, di cui 900 arriveranno dallo Stato, e i restanti saranno equamente distribuiti (283 dal Pirellone, 37 da Palazzo Marino, 4,5 da Sesto, 13 da Cinisello e 27,5 da Monza).

Ora manca solo la firma del ministero dei Trasporti che non tarderà ad arrivare. Senza il contributo di Roma il progetto sarebbe saltato.



METRÒ BLU Sottoterra le talpe rodono il terreno e in superficie si pensa a ridisegnare gli spazi. Le prime idee del Comune riguardano la tratta Ovest e il 6 saranno presentate ai residenti delle zone, da Solari a Foppa, da Washington a Tolstoj a piazza Frattini.

La priorità è il verde, favorendo pedoni e biciclette con una mobilità soft. Si pensa, quindi, a una connessione fra il giardinetto di via Dezza e il parco Solari, ai marciapiedi extra large e a un'unica pista ciclabile da 5,5 chilometri fra tratti nuovi e percorsi già esistenze - che da Rocchetto sbuca a Cadorna. E ancora: alla stazione Tolstoj saranno piantati alberi e i posti auto persi saranno poi recuperati nelle vie limitrofe facilitando la sosta dei residenti. Dal Municipio 6 emerge poi la proposta (tutta da valutare) di «parcheggi interrati per gli abitanti». Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

