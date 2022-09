Milano, prossima fermata M4, a ottobre aprono le prime sei stazioni della "blu"

di Simona Romanò

La nuova linea blu della metropolitana sta per mettersi in moto. Anche se solo in parte. Dopo i ritardi accumulati, anche a causa anche del Covid «il primo tratto della M4, composta da sei fermate, aprirà a ottobre». È stato l’annuncio del sindaco Giuseppe Sala. «Non c’ è una data precisa perché c’è una commissione che fa riferimento al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, per verifiche tecniche per autorizzare l’apertura agli utenti. Noi oggi siamo pronti. Siamo in attesa della conclusione dei loro controllo tecnici. Appena concludono apriamo». Solo in caso di imprevisti si slitterà a novembre (dipende appunto dal ministero). Il presidente di M4, Alessandro Lamberti, è ottimista: «L’ultimo via libera spetta al ministero, ma siamo fiduciosi. La palla è nelle mani del Comitato ministeriale che deve valutare tutta la documentazione che abbiamo già fornito prima dell’estate».

IN MARCIA Le prime sei fermate attive fra meno di un mese (salvo dietrofront da Roma) sono Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa e Dateo. Resteranno ancora chiuse, invece, le altre stazioni fino a San Cristoforo: Tricolore, San Babila (scambio M1), Sforza Policlinico (scambio M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant’Ambrogio (scambio M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e infine San Cristoforo. LINATE La prima tratta funzionale, che vede l’aeroporto di Linate come capolinea - dopo le due fermate tra Repetti e Forlanini - è già pronta da luglio dell’anno scorso, ma la sua apertura è stata posticipata dal Comune vista la drastica diminuzione del traffico aereo a Linate a causa della pandemia. «Sarebbero stati più i costi di gestione che i benefici», aveva spiegato Sala. Dopo l’apertura delle prime 6 stazioni, dal 2023 saranno in funzione anche le fermate di Tricolore e San Babila, da dove si potrà arrivare a Linate in 14 minuti.

QUINDICI CHILOMETRI In tutto si parla di 21 stazioni lungo un tragitto di 15 chilometri che collegherà direttamente il centro della città con il quartiere Forlanini fino all’aeroporto di Linate e il quartiere Lorenteggio fino a San Cristoforo. Secondo una stima, trasporterà 86 milioni di passeggeri l’anno a bordo di una flotta di 40 treni di ultima generazione. Sono convogli moderni (composti da 4 vagoni che possono contenere fino a 600 passeggeri ciascuno) che potranno raggiungere gli 80 chilometri orari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA